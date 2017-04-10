Большинство российских туристов проведут майские праздники за границей

Многие россияне планируют отправиться на майские праздники за границу. Об этом сообщается в пресс-релизе туристического сервиса momondo, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 10 апреля.

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Эксперты компании проанализировали более миллиона поисковых запросов, сделанных россиянами за последние полгода, на авиаперелеты по России и за рубеж в период с 29 апреля по 10 мая. В итоге выяснилось, что количество запросов на заграничные путешествия составило 68 процентов, а по внутренним направлениям — 32 процента.

Кроме того, интерес к перелетам по России упал на 18 процентов по сравнению с майскими праздниками 2016 года. Вместе с тем внутренние направления лидируют по общему числу поисковых запросов. За ними идет Италия, рост спроса на которую составил 31 процент. Замыкает тройку Испания (увеличение на пять процентов).

На четвертом месте оказалась Чехия. Интерес к перелетам в эту страну на майские праздники вырос на 42 процента. Пятую позицию занимает Турция (плюс 82 процента). В топ-10 также вошли Германия, Грузия, Франция, Греция и Нидерланды.

В марте сообщалось, что рейтинг популярных на майские праздники у россиян стран возглавила Турция. В тройку лидеров тогда также попали Кипр и Таиланд.