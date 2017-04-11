В Кремле отказались комментировать возможный запрет чартеров в Турцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможный запрет чартерных рейсов в Турцию. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это скорее тема правительства и Росавиации. Это не вопрос Кремля», — пояснил чиновник.

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Как отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР), путешественники обеспокоены новостями об угрозе отмены чартеров. В компаниях отмечают участившиеся звонки от клиентов, которые, как правило, интересуются, не будет ли отменен их конкретный рейс.

Однако случаев массового аннулирования путевок в Турцию туроператоры не фиксируют. В настоящее время отмечены лишь отдельные запросы на перебронирование туров на другие направления.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила «Интерфаксу», что возможная отмена чартеров оставит без отдыха множество граждан, уже оплативших путевки в Турцию.

«Это будет, грубо говоря, беспрецедентный облом для миллионов туристов, даже хуже, чем закрытие Турции в 2015 году — тогда направление закрыли в конце ноября, поток уже закончился, сезон был практически завершен. А сейчас канун высокого сезона», — подчеркнула эксперт.

В понедельник, 10 апреля, ряд российских СМИ сообщил о письме от Росавиации, разосланном авиакомпаниям. В нем говорилось о возможной приостановке нерегулярных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической обстановкой в этой стране. Специалист отрасли воздушных перевозок пояснил АТОР, что речь в данном случае идет не о запрете, а о предупреждении.