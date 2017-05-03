В Анталье рассказали о рекордном российском турпотоке на майские праздники

Российский турпоток в Анталью за первые 10 дней мая достигнет уровня рекордного 2014 года. Об этом со ссылкой на данные аэропортов Турции сообщает Ассоциция туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, только с 29 апреля по 1 мая на курорт было выполнено 150 рейсов из России, в Анталью приехали около 30 тысяч россиян.

Материалы по теме «Кемер называют маленькой Москвой» Мэр турецкого курорта — о русских праздниках, домах и свадьбах

Согласно оценкам АТОР, Турция стала абсолютным лидером по выезду россиян на майские праздники. На отдых в страну отправились не менее 30-35 процентов всех выбравших поездки за рубеж путешественников.

Отмечается, что в апреле Анталью посетили 188 тысяч российских туристов (в 15,6 раза больше, чем в апреле 2016 года). При этом каждый третий отдыхающий на курортах региона оказался россиянином.

В общей сложности за первые четыре месяца 2017 года в Анталье побывали 864 тысячи иностранных туристов. Из России прибыли более 300 тысяч путешественников.

Кроме того, значительный рост турпотока по сравнению с прошлым годом показали Польша, Украина и Израиль. Также сообщается об увеличении числа отдыхающих из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

С 27 апреля в Анталье ввели запрет на употребление алкоголя за пределами отелей и питейных заведений. Нарушителям грозит штраф в 100 лир (около 1,6 тысячи рублей).