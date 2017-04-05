Турпоток из России в Анталью вырос на 816 процентов

В марте в турецкой Анталье побывали 24,3 тысячи российских путешественников, что на 816 процентов превысило показатель того же месяца 2016 года. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Кроме того, позитивную динамику на данном направлении показал украинский рынок: турпоток из страны вырос на 53 процента по сравнению с мартом 2016-го и составил 1,7 тысячи отдыхающих.

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По общему числу путешественников в Анталье лидирует Германия — 46 тысяч человек за первый весенний месяц текущего года. Следом идет Иран (почти 30 тысяч туристов). Россия замыкает тройку.

Турпоток из всех остальных стран, откуда обычно приезжали отдыхать в Анталью, в марте продемонстрировал значительное падение. Речь идет о Великобритании, Израиле, Дании, Голландии, Швейцарии. В целом за март Анталья приняла 165 тысяч зарубежных гостей. Спад в сравнении с прошлым годом составил 36 процентов.

4 апреля стало известно, что Россия оказалась лидером по росту турпотока в Турцию в январе-феврале текущего года. В местной прессе в связи с этим россиян назвали спасителями грядущего летнего сезона.

В марте АТОР сообщала, что граждане России за первые два месяца текущего года приобрели 27 тысяч путевок в Анталью.