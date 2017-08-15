Крым обошел Анталью по числу зараженных человек

За период с 4 по 11 августа текущего года в Крыму острыми кишечными инфекциями заразились 633 человека. Такую информацию публикует региональное управление Роспотребнадзора.

Как отмечает пресс-служба ведомства, заболеваемость является спорадической. Роспотребнадзор также привел данные по заболевшим в турецкой провинции Анталья за июль текущего года.

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Согласно сведениям, полученным российскими чиновниками от министерства здравоохранения этой страны, за месяц в местные больницы с разными симптомами, в том числе и с подозрением на вирус Коксаки, обратились 348 человек. Таким образом число заразившихся этим энтеровирусом в Турции намного меньше, чем количество пострадавших от кишечных инфекций в Крыму.

В связи с этим у экспертов туриндустрии вызывает недоумение масштабная информационная кампания по поводу эпидемиологической ситуации на курортах республики, развернутая в российских СМИ. Об этом пишет портал Tourdom.ru. Специалисты не исключают, что истинная цель такой кампании — переориентировать россиян с отдыха в Турции на внутренние направления.

В пятницу, 14 августа, Ростуризм предупредил, что поездки в Турцию могут быть сопряжены с угрозой для здоровья. Как пояснили в ведомстве, это связано с участившимися случаями заражением вирусом Коксаки в стране.

Информацию о якобы имеющей место эпидемии в Турции в начале августа распространил РЕН ТВ. По данным телеканала, вирусом заразились десятки туристов, они вынуждены были по этой причине вернуться в Россию.