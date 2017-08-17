Зараженный вирусом Коксаки мальчик вернулся из Турции в Омскую область

Врачи в Омской области диагностировали заражение вирусом Коксаки у мальчика, вернувшегося с отдыха в турецком городе Белек, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора в четверг 17 августа.

«Один лабораторно подтвержденный случай заболевания энтеровирусной инфекцией малой формы, протекающей с клинической симптоматикой ОРВИ и экзантемой», — отметили в надзорном ведомстве.

В управлении уточнили, что ребенок сейчас уже здоров. На курорте он купался в Средиземном море и бассейне.

Ранее сообщалось, что Турция подтвердила согласие принять специалистов из России для экспертной оценки ситуации с распространением вируса Коксаки. По состоянию на 16 августа, на горячую линию Роспотребнадзора обратилось более 500 россиян, заразившихся эротовирусом. Еще 120 звонка поступило от тех, кто спрашивал о том, как уберечься от инфекции. Большинство пострадавших — дети до 14 лет.

14 августа появились данные о первом зарегистрированном в Москве случае заболевания вирусом Коксаки. Инфекцию диагностировали у 9-месячного младенца из семьи, проживающей в Чертаново Южном, которая вернулась с отдыха в Турции.

12 августа в Ростуризме признали небезопасными условия отдыха на турецких курортах и разъяснил возможность расторгнуть договор с туроператором или изменить сроки поездки.