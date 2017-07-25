Интерес российских путешественников к Турции показал рекордный рост

У россиян текущим летом рекордно вырос спрос на перелеты в Турцию. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса Skyscanner, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 25 июля.

Эксперты выяснили, что количество забронированных самостоятельными путешественниками авиабилетов в Турцию на июнь-август увеличилось на 40 процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года. Это максимальный показатель роста среди всех других заграничных направлений отдыха, отметили специалисты.

Также стало известно, что наиболее популярным турецким регионом для перелетов из России этим летом стала Анталья. Туда было забронировано 48 процентов от общего числа заказанных авиабилетов на июнь-август.

Материалы по теме «Для Турции это будет год-реванш» Как турецкие курорты подготовились к встрече российских туристов

На втором месте — Стамбул с показателем в 37 процентов. На третьей строчке с большим отрывом расположились города Даламан и Газипаша. Российские туристы купили по пять процентов авиабилетов в каждый из населенных пунктов.

Ранее в июле появилась информация, что Турция оказалась лидером по числу новых авиарейсов из России. В июне сообщалось, что наиболее подешевевшим направлением перелетов из Москвы в эту страну стала Аланья.

В ноябре 2015 года Москва ввела запрет на чартеры в Турцию после того, как военные из этой страны сбили российский бомбардировщик, участвовавший в операции против боевиков в Сирии. Такое ограничение было отменено в августе 2016 года, в сентябре в республику отправился первый нерегулярный рейс из России.