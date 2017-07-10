Турция стала лидером по количеству новых авиарейсов из России

Турция текущим летом оказалась лидером среди всех стран по количеству новых авиарейсов из России. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса Skyscanner, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 10 июля.

Эксперты проанализировали информацию по бронированию авиабилетов за июнь. В итоге они выяснили, что в первом летнем месяце из России в Турцию было открыто 22 рейса.

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Следом идут Греция и Италия. Из России в июне в каждую из этих стран было запущено по шесть авиарейсов. Замыкает топ-3 Грузия (четыре маршрута).

В общей сложности в июне появилось 72 рейса, из них 16 — внутри страны, 56 — за рубеж. Лайнеры начали летать по новым направлениям из 27 городов России. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Минеральных Водах и других населенных пунктах.

В мае стало известно о планах турецких авиакомпаний увеличить число рейсов в Россию с 365 до 470 в неделю. Тогда министр по делам транспорта и коммуникаций Турции Ахмет Арслан говорил, что перевозчики выполняют полеты в 18 российских городов. По его словам, географию полетов в скором будущем расширят до 26 населенных пунктов.