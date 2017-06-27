Путешествия
 

Названо наиболее подешевевшее отпускное направление в Турции

Перейти в «Мою Ленту»

Наиболее подешевевшим текущим летом направлением перелетов из Москвы в Турцию оказалась Аланья. Об этом эксперты туристического сервиса Aviasales во вторник, 27 июня, рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Средняя цена авиабилета в Аланью с отправлением в июне-августе упала на 28 процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года. Сейчас тариф на перелет из Москвы и обратно составляет примерно 11,7 тысячи рублей.

Билеты в город Бодрум на юго-западе Турции подешевели за год на 22 процента. Путешествие из российской столицы туда и обратно обойдется примерно в 13,4 тысячи рублей. В топ-3 также попало направление Москва — Стамбул (цена авиабилета упала на 21 процент, до 9,3 тысячи рублей в оба конца).

На девять процентов дешевле этим летом стали перелеты в курортный город Анталья. За билет турист заплатит примерно 11,8 тысячи рублей. В целом тарифы на путешествия из России в Турцию снизились летом текущего года на 18 процентов. Кроме того, число самостоятельных туристов, заказывающих билеты на этом направлении, удвоилось, выяснили в Aviasales.

Ранее в июне сообщалось, что лидером по падению стоимости среди рейсов по России оказались перелеты из городов Южного федерального округа в Санкт-Петербург.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названо наиболее подешевевшее летнее направление перелетов по России
Стоимость авиабилетов за рубеж на лето снизилась почти на четверть
Названы сильно подешевевшие летние направления авиаперелетов
Последние новости
Минобороны Украины подтвердило гибель полковника-разведчика при подрыве машины
ИГ начало выдавать своим боевикам «паспорта в рай»
Диану Шурыгину пригласили сняться в продолжении бурятской БДСМ-драмы
Децл потребовал у Басты четыре миллиона за оскорбления в интернете
Спикер Рады придумал возможную причину вторжения российской армии на Украину
Боксер Ковалев задумался о смене весовой категории
В Северной Корее создали аналог iPhone
Путешествия
Путешествия00:10Сегодня
Oct. 2, 2011 - Milos Island, Cyclades, Greece - Sarakiniko beach. Milos island in Greece, with its unique horse shoe-shape, set in the blue waters of the Aegean sea in Cyclades. The island of Milos is almost entirely a volcanic island. The colours and morphology of the geological phenomena.....the coastlines, the gulfs, the cliffs, the gorges, the hills are unique and it would be difficult to tire of gazing at them. (Credit Image: © ZUMAPRESS.com/Global Look Press) Photographer: © Aristidis Vafeiadakis

Милости просим

Почему хотя бы раз в жизни надо побывать на Милосе
12:5420 июня

В Москве устроят фестиваль в честь 200-летнего юбилея велосипеда

12:32Сегодня

Пассажирка попыталась выйти из самолета во время рейса в США

13:1519 июня

Австрийских экспертов познакомили с лучшими российскими винами

Путешествия00:1220 июня

Отпуск без проблем

10 секретов идеального самостоятельного отпуска
09:55Сегодня

В Португалии полицейские разогнали туристов дубинками и выстрелами

10:46Сегодня

Неожиданно появившийся из-под воды остров стал туристическим хитом в США

06:01Сегодня

Четверть российских туристов назвала путешествие на поезде приключением

Путешествия14:4020 июня

Европа в сердце Золотого кольца

Почему при поездке в Суздаль стоит остановиться в VELIY HOTEL Suzdal
17:0919 июня

Туроператоры заметили резкое падение интереса россиян к Крыму

17:5626 июня

Четырех российских туристов в тяжелом состоянии вывезли из Турции на самолете

18:5326 июня

Пассажирский самолет вернулся в Манчестер из-за отломившейся части крыла

Россия
«Послать на хер — это не на фиг»
Филолог Анатолий Баранов о том, почему не следует запрещать матерные слова
Онищенко предложил сократить на три часа время торговли алкоголем
Такие родные
От пятерок в школе до перестрелки — как карьера чиновников рушится из-за семьи
Застрявший между жизнью и смертью
Посещение спортивного магазина обернулось жуткой трагедией
ВЦИОМ рассказал об основных качествах российской молодежи
США заподозрили в подготовке почвы для военной агрессии в Сирии
Путин направил приветствие участникам «Территории смыслов»
Все материалы
Мир
Ни поплавать, ни поездить
Самые странные санкции и неожиданные проблемы из-за них
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Останки Карлоса КастаньоРоман с кокаином
В Колумбии ультраправые наркокартели невероятно жестоко расправляются с леваками
ИГ начало выдавать своим боевикам «паспорта в рай»
Россия разработала дорожную карту по решению проблемы КНДР
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Цена ошибки
Неправильно понятая депеша стала причиной начала Корейской войны
Все материалы
Бывший СССР
«Навязанная» резня
20 лет назад в Таджикистане завершилась гражданская война
Минобороны Украины подтвердило гибель полковника-разведчика при подрыве машины
Спикер Рады придумал возможную причину вторжения российской армии на Украину
Взрыв автомобиля в Киеве попал на видео
СМИ сообщили о подрыве в Киеве чиновника главного управления разведки
Порошенко рассказал о понимании украинцами счастья
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины
Все материалы
Финансы
Петр ПорошенкоПоток ненависти
Почему Порошенко заблуждается при разговоре о российских трубопроводах в Европе
Госдума обвинила торговые сети в росте цен
«Зеркальные» сделки помогли вывести из России 13,5 миллиарда долларов
ЕС отказался выдать Еврокомиссии мандат на переговоры по «Северному потоку-2»
Из-за чего весь побор
Захотят ли россияне отдавать еще часть зарплаты государству
Глава национализированного Украиной Приватбанка попросился в отставку
Reuters узнал о получении властями США от ФРС данных о средствах Банка России
Все материалы
Бизнес
Прощание с роумингом
Этот термин решено устранить из законов и правительственных постановлений
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
«Росимущество должно дать разъяснение по продаже "Образцовой"»
Сотрудник ОНФ об анатомии одной из самых скандальных сделок последних лет
Пивовары предложили ограничить время реализации крепкого алкоголя
«Роснефтегаз» обязали раскрывать финансовую отчетность
Глава «Роснефти» рассказал о путях повышения эффективности процессов добычи
«Роснефть» поставила задачу стать третьей компанией в мире по добыче газа
Все материалы
Силовые структуры
Авианосец с тяжелой наследственностью
Как Королевский флот шел к «Королеве Елизавете»
Ребенок преткновения
Как закончилось расследование резонансного дела «дедовского младенца»
Кричащая проблема
Как проданный мигрантами младенец стал сиротой при живых родителях
В НАТО выразили обеспокоенность растущей военной мощью России
Зацепер-подросток попал в реанимацию в Подмосковье
Жительница подмосковного Видного пыталась зарезать свою спящую мать и дочек
Хабаровский участковый ударил плюнувшего в него водителя и попал под следствие
Все материалы
Наука и техника
Лунный корабль Л3 (в головной части) на пути к спутнику Земли (в представлении художника)Дорого и сердито
Украина распродает Китаю советские лунные технологии
Рыбку жалко
Раскрыта причина вымирания гигантских морских чудовищ
Стив ДжобсГнилой пепин
Забытая история худшего в истории продукта от Apple
Представлен самый четкий снимок отличной от Солнца звезды
Mitsubishi назвала сроки запуска новой ракеты
Объяснены аномальные результаты советской миссии к Венере
Мораль связали с устройством государства
Все материалы
Спорт
Из Казани в Саратов
Куда разъехались футболисты сборной России после вылета из Кубка конфедераций
Ни минуты покоя
Как Мэтт Митрион отправил Федора Емельяненко в нокаут в первом раунде
Грустный месседж
Что стоит за странным поступком Дзюбы и Кокорина
Агент Панарина объяснил решение «Чикаго Блэкхокс» обменять игрока
В Совфеде рассказали о желании ФИФА снизить стоимость билетов на матчи ЧМ-2018
WBA и WBO оправдали Поветкина после допинг-скандала
Ударивший арбитра 18-летний хоккеист приговорен к 30 дням тюрьмы
Все материалы
Культура
«У нас была фантастическая история, но она подошла к концу»
Индийский режиссер С.С. Раджамули о болливудской «Игре престолов»
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Примадонна с ядовитыми фиалками
Анна Нетребко спела в опере «Адриана Лекуврер»
«Чудо-женщина» стала самым прибыльным фильмом женщины-режиссера
Децл потребовал у Басты четыре миллиона за оскорбления в интернете
Стартовал второй этап выборов президента «Нашествия»
В новых сериях «Простоквашино» покажут современные реалии
Все материалы
Интернет и СМИ
Слабоумие и отвага
Как журналисты рискуют жизнью и терпят унижения в кадре ради острого репортажа
Нейросеть «сочинила» треки в стиле Курта Кобейна
Очень темные дела
Роскомнадзор отверг утверждения о желании получить доступ к перепискам Telegram
Трех журналистов CNN уволили из-за статьи о связях советника Трампа с Россией
В сети появилась инструкция по обходу блокировки Telegram в России
Блогер по ошибке съела ядовитое растение и угодила в больницу
Все материалы
Ценности
Стальная плоть
Автомобили, сыгравшие автоботов и десептиконов в новых «Трансформерах»
Сверху видно все
Откровенные купальники для женщин, которым повезло
Baby-G сделала часы для смелых девушек
Снимавшийся в кино Porsche оценили в 16 миллионов долларов
Иэн Дэвенпорт раскрасил часы в свою фирменную полоску
Lanvin прославил бескорыстную любовь
Elisabetta Franchi оденет женщин в спортивные боди
Все материалы
Путешествия
Oct. 2, 2011 - Milos Island, Cyclades, Greece - Sarakiniko beach. Milos island in Greece, with its unique horse shoe-shape, set in the blue waters of the Aegean sea in Cyclades. The island of Milos is almost entirely a volcanic island. The colours and morphology of the geological phenomena.....the coastlines, the gulfs, the cliffs, the gorges, the hills are unique and it would be difficult to tire of gazing at them. (Credit Image: © ZUMAPRESS.com/Global Look Press) Photographer: © Aristidis VafeiadakisМилости просим
Почему хотя бы раз в жизни надо побывать на Милосе
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Названо наиболее подешевевшее отпускное направление в Турции
Пассажирка попыталась выйти из самолета во время рейса в США
В Португалии полицейские разогнали туристов дубинками и выстрелами
Неожиданно появившийся из-под воды остров стал туристическим хитом в США
Как это будет по-фински?
Почему Финляндия — идеальное направление для поездки на выходные и в отпуск
Все материалы
Из жизни
Подвинься, миллениал
Пессимистичные оптимисты: что мы знаем о поколении иксенниалов?
«Остров брошенных жен и айтишников»
Рассказ дизайнера из Хабаровска, переехавшего на Кипр
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
Американку пристыдили за откровенный купальник
Женщина впервые командовала сменой караула у Букингемского дворца
Рабочие помогли американке найти семейную реликвию в 15 тоннах мусора
Бритни Спирс изобразила танцовщицу балета на пляже Таиланда
Все материалы
Тест: угадай звезду по машине
Чей этот розовый «Бентли»? А шестиколесный «Гелик»?
Кто сделал первый кроссовер в мире
Вопрос – один, ответов – минимум семь. Кто же был первым?
Все... сошли с ума
Как в Баку прошла одна из лучших гонок в истории Формулы-1
История полицейских авто Америки
Каким был и каким стал автопарк полиции США
Lada Vesta стала универсалом с 20-сантиметровым клиренсом
У «Сеата» появился очень маленький кроссовер
BMW представила X3 нового поколения
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы