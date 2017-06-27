Названо наиболее подешевевшее отпускное направление в Турции

Наиболее подешевевшим текущим летом направлением перелетов из Москвы в Турцию оказалась Аланья. Об этом эксперты туристического сервиса Aviasales во вторник, 27 июня, рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Средняя цена авиабилета в Аланью с отправлением в июне-августе упала на 28 процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года. Сейчас тариф на перелет из Москвы и обратно составляет примерно 11,7 тысячи рублей.

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Билеты в город Бодрум на юго-западе Турции подешевели за год на 22 процента. Путешествие из российской столицы туда и обратно обойдется примерно в 13,4 тысячи рублей. В топ-3 также попало направление Москва — Стамбул (цена авиабилета упала на 21 процент, до 9,3 тысячи рублей в оба конца).

На девять процентов дешевле этим летом стали перелеты в курортный город Анталья. За билет турист заплатит примерно 11,8 тысячи рублей. В целом тарифы на путешествия из России в Турцию снизились летом текущего года на 18 процентов. Кроме того, число самостоятельных туристов, заказывающих билеты на этом направлении, удвоилось, выяснили в Aviasales.

Ранее в июне сообщалось, что лидером по падению стоимости среди рейсов по России оказались перелеты из городов Южного федерального округа в Санкт-Петербург.