Названо наиболее подешевевшее летнее направление перелетов по России

Авиабилеты из городов Южного федерального округа в Санкт-Петербург текущим летом подешевели почти на четверть (24 процента) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом в среду, 14 июня, сообщает пресс-служба туристического поисковика Aviasales.

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Данный маршрут оказался лидером по падению стоимости среди всех других рейсов по России. Авиабилеты из регионов Северного Кавказа в Петербург и обратно стали дешевле на 20 процентов при сопоставлении с тарифами в июне-августе прошлого года. Кроме того, средний чек на полеты с Урала в Симферополь снизился на 19 процентов этим летом.

В целом по стране цены на авиабилеты упали почти на три процента по сравнению с июнем-августом 2016 года. Средняя стоимость путешествия в оба конца сейчас составляет 15,3 тысячи рублей.

В апреле стало известно, что наиболее подешевевшим летним направлением перелетов по стране был признан Калининград. В топ-3 также попали Сочи и Симферополь.