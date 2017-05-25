Стоимость авиабилетов за рубеж на лето снизилась почти на четверть

Средняя цена авиабилетов из России за рубеж на грядущее лето упала на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-турагентства Biletix, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 25 мая.

Тариф (туда-обратно) в настоящее время составляет 16,2 тысячи рублей. Перелеты по внутренним направлениям подешевели на 18 процентов, до 10,6 тысячи рублей.

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При этом количество забронированных на лето авиабилетов выросло на 23 процента по сравнению с 2016 годом, в основном за счет увеличения продаж по международным маршрутам.

Наиболее востребованным направлением перелетов на июнь-август оказался Симферополь. В топ-5 в порядке убывания также вошли Сочи, Бургас (Болгария), Тиват (Черногория) и Анапа.

В апреле сообщалось, что самым подешевевшим направлением перелетов по России с отправлением в июне текущего года оказался Калининград. Среди зарубежных маршрутов заметнее всего упали цены на авиабилеты в Рим.