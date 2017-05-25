Стоимость авиабилетов за рубеж на лето снизилась почти на четверть

Средняя цена авиабилетов из России за рубеж на грядущее лето упала на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-турагентства Biletix, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 25 мая.
Тариф (туда-обратно) в настоящее время составляет 16,2 тысячи рублей. Перелеты по внутренним направлениям подешевели на 18 процентов, до 10,6 тысячи рублей.
При этом количество забронированных на лето авиабилетов выросло на 23 процента по сравнению с 2016 годом, в основном за счет увеличения продаж по международным маршрутам.
Наиболее востребованным направлением перелетов на июнь-август оказался Симферополь. В топ-5 в порядке убывания также вошли Сочи, Бургас (Болгария), Тиват (Черногория) и Анапа.
В апреле сообщалось, что самым подешевевшим направлением перелетов по России с отправлением в июне текущего года оказался Калининград. Среди зарубежных маршрутов заметнее всего упали цены на авиабилеты в Рим.