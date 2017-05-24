Названо идеальное время для бюджетного летнего отпуска

Летний отпуск стоит запланировать на начало июня ради экономии на перелетах и проживании. Дешевле всего будет отправиться на отдых 3, 4 или 6 июня. Об этом эксперты туристического сервиса Aviasales в среду, 24 мая, рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

При бронировании авиабилетов на июнь в популярные у путешественников города России и зарубежья прямо сейчас удастся сэкономить как минимум 12 процентов по сравнению с другими летними месяцами.

Перелет в Крым в период с 4 по 11 июня обойдется туристу в среднем в 7,6 тысячи рублей (в обе стороны), в июле — уже в два раза дороже. Двухместный номер в Ялте или Алуште будет стоить от 10 тысяч рублей за неделю, через месяц цена вырастет до 13 тысяч.

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За авиабилет в Сочи в период с 3 по 10 июня отдыхающий заплатит примерно пять тысяч рублей. В августе тариф увеличится минимум до 7,6 тысячи рублей. Цены на отели этим летом в Сочи не будут сильно колебаться от месяца к месяцу: в Красной Поляне, к примеру, тариф составит примерно 12 тысяч рублей за двухместный номер на неделю.

Среди зарубежных направлений специалисты выделяют Тиват. Перелет из России в этот черногорский город и обратно в промежуток с 6 по 13 июня обойдется в 13,2 тысячи рублей. В июле-августе цены стартуют уже от 17,2 тысячи рублей. В Тивате эксперты советуют отдыхать в апартаментах, где за неделю проживания попросят примерно девять тысяч рублей.

Стоимость билетов в Барселону в начале июня начинается от 12 тысяч рублей, в другие летние месяцы — от 13,5 тысячи рублей. Перелет в Болгарию в начале лета будет примерно на 21 процент дешевле по сравнению с июлем-августом.

Кроме того, в июне получится сэкономить до 12 процентов стоимости на путешествии в Тбилиси, Ереван, Рим, Париж и Анталью.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян проведет летний отпуск дома. Также в топ самых популярных вариантов отдыха вошли дачи (29 процентов) и поездки в другие города или села (12 процентов).