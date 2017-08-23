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Раскрыта главная статья расходов российских туристов в Турции

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Больше всего денег российские туристы тратят в Турции на покупку одежды. Об этом сообщают «Тонкости туризма» со ссылкой на отчет компании Global Blue Turkey, занимающейся возвратом налога на добавленную стоимость (НДС) иностранцам.

По данным организации, в июле 2017 года россияне вернули порядка 3,2 миллионов лир НДС (около 915 тысяч долларов). Из них 2,2 миллиона лир (572 тысячи долларов) пришлось на покупку одежды. Еще 817 тысяч лир (234 тысячи долларов) туристы из России вернули за покупки ювелирных изделий, 61 тысячу лир (17,5 тысячи долларов) — за изделия из стекла.

Отмечается, что за месяц россияне вернули на 403 процента НДС больше, чем в июле 2016 года. При этом выручка турецкого бизнеса выросла не только за счет увеличения турпотока, но и за счет роста среднего чека. Так, в июле россияне тратили в среднем 1140 лир (325 долларов) на покупки, что на 17 процентов больше, чем годом ранее.

В середине августа сообщалось, что стоимость путевок в Турцию упала ниже цены авиабилетов. Например, недельный тур на двоих в начале сентября в Анталью обойдется минимум в 15,5 тысячи на двоих. Авиабилеты на те же даты можно приобрести за 12,5 тысячи рублей на человека.

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