Более 800 россиян пожаловались на заражение вирусом Коксаки в Турции

Роспотребнадзор получил 832 жалобы на заражение вирусом Коксаки в Турции. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает РИА Новости.

Обращения от туристов поступили на специальную горячую линию федеральной службы. Отмечается, что порядка 77 процентов заболевших — дети.

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Ранее в четверг стало известно, что Турция согласилась принять делегацию российских специалистов для оценки ситуации с вирусом Коксаки в республике.

По данным Ассоциации туроператоров России, после появления новостей об этом заболевании незначительное число путешественников решило аннулировать путевки в страну или перебронировать их на другое направление.

11 августа Ростуризм предостерег граждан насчет отдыха в Турции. В федеральном агентстве пояснили, что поездки в республику могут быть сопряжены с угрозой для здоровья из-за учащения случаев заражения вирусом Коксаки.