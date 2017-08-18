Стоимость путевок в Турцию упала ниже цены на авиабилеты

Стоимость путевок на турецкие курорты упала ниже цены на авиабилеты в оба конца по тем же направлением. Это следует из информации, опубликованной на сайтах различных агрегатов предложений туроператоров и сервисах по поиску билетов.

Недельный тур на двоих в начале сентября с перелетом, трансфером, проживанием и питанием по системе «все включено» обойдется минимум в 15,5 тысячи рублей на двоих. Такое предложение доступно у отеля Imeros в курортном городке Бельдиби в Анталье.

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При этом минимальная цена авиабилетов в Анталью на ближайшее время (конец августа — сентябрь) составляет 12,5 тысячи рублей в обе стороны на одного человека. Таким образом, один только перелет для двух человек на данный момент обойдется почти вдвое дороже покупки организованного тура.

В середине сентября сообщалось, что россияне начали отказываться от отдыха в Турции из-за вспышки вируса Коксаки. По данным Роспотребнадзора, им заразились уже более 800 туристов из России, большая их часть — дети.