Названо лучшее время для путешествий в бархатный сезон

Самым лучшим временем для путешествий в бархатный сезон оказалась первая неделя октября. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса Kayak, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В период с 1 по 8 октября средние цены на авиабилеты по России и за рубеж по 14 популярным у отдыхающих направлениям будут самыми низкими за весь сезон. Так, улететь в Санкт-Петербург в этот промежуток из любого другого города страны можно будет примерно за 8,7 тысячи рублей (туда-обратно), в Париж — за 12,8 тысячи рублей, в Тбилиси — за 13 тысяч.

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В список из 14 выгодных для поездки городов также попали Афины, Ираклион, Тиват, Тель-Авив, Бангкок, Санта-Крус-де-Тенерифе, Аликанте, Ларнака, Прага, Милан и Амстердам.

С 18 по 24 сентября выгоднее всего в бархатный сезон будут полеты в Сочи (8,6 тысячи рублей). Эксперты также рекомендуют покупать на это время билеты в Ереван и Рим.

Тарифы на путешествия в Барселону, Лиссабон и на Пхукет упадут до минимального уровня 11-17 сентября. В этот промежуток можно приобрести билеты в столицу Каталонии за 12 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что наиболее бюджетным пляжным туром на бархатный сезон стала путевка в Крым. В топ-3 также попали поездки в Сочи и Анапу.