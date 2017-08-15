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Названы самые дешевые направления отдыха на бархатный сезон

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Самым дешевым пляжным туром с вылетом 1 сентября текущего года оказалась путевка в Крым. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Недельный отдых в мини-отеле в селе Оленевка на западе полуострова (с включенным перелетом из Москвы и обратно, но без питания) обойдется двоим путешественникам в 19359 рублей.

Следом идет Сочи. Пакетный тур в Адлер будет стоить 24498 рублей. Замыкает тройку Анапа. Двое путешественников потратят 25827 рублей на семидневную поездку на кубанский курорт.

Четвертая и пятая позиция достались турецкому Кемеру (28567 рублей) и болгарскому городу Золотые Пески (30382 рубля) соответственно.

В топ-10 в порядке убывания также попали туры на греческий полуостров Халкидики, кипрский курорт Пафос, в регион Коста-Брава в Испании, населенный пункт Хаммамет в Тунисе и в таиландскую Паттайю.

В начале сентября пакетные туры подешевели почти на всех популярных пляжных направлениях, за исключением Таиланда. Наиболее существенно упали цены на отдых в Сочи. Стоимость путевок в Адлер снизилась почти на 42 процента по сравнению с началом августа.

В апреле стало известно, что самым бюджетным направлением пляжного отдыха в Европе оказался болгарский курорт Солнечный Берег. В тройку лидеров также вошли регионы в Португалии и Испании.

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