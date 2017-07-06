Названы подешевевшие направления перелетов на осень и зиму

Среди европейских направлений на осень-зиму текущего года больше всего потерял в цене перелет из Москвы в Прагу. Об этом эксперты турсервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Специалисты пришли к таким выводам, проанализировав информацию о бронировании авиабилетов. Они выяснили, что путешествие из столицы России в Прагу и обратно в период с сентября по декабрь обойдется в среднем в 16 тысяч рублей. Цена по сравнению с аналогичным промежутком 2016 года упала на 39,5 процента.

Материалы по теме Стоповер в подарок Как за те же деньги посетить в два раза больше стран

Перелет из Москвы в греческий город Ираклион подешевел на 27 процентов, до 20,6 тысячи рублей в оба конца. Путешествие из российской столицы в Вену и обратно будет стоить 13,9 тысячи рублей (падение почти на 12 процентов по сравнению с прошлым годом).

Что касается ближнего зарубежья, то сильнее всего (на 38 процентов) тарифы снизились на рейсах Москва — Баку. За билеты в оба конца пассажир заплатит примерно 11,3 тысячи рублей.

На втором месте по данному показателю цены на перелет из российской столицы в Бишкек. Стоимость билета составляет 13,8 тысячи рублей, минус 21,6 процента по сравнению с осенью-зимой 2016 года. Замыкают тройку перелеты из Санкт-Петербурга в Тбилиси (15,4 тысячи рублей, падение почти на 17 процентов).

Среди направлений дальнего зарубежья лидером по снижению цен были признаны перелеты Москва — Бангкок. Билеты в столицу Таиланда стали дешевле примерно на 20 процентов, цена составляет 30,2 тысячи рублей. В России серьезнее всего подешевели путешествия из Москвы в Сочи обратно. Средний тариф на осень-зиму равняется девяти тысячам рублей, что на 10,4 процента ниже расценок 2016 года.

Ранее стало известно, что среди российских направлений сильнее всего текущим летом упали тарифы на полеты из городов Южного федерального округа в Санкт-Петербург.