В Сочи нашли самый дорогой и самый дешевый российские курорты

Самым дорогим российским курортом оказался сочинский микрорайон Дагомыс. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса Travelata.ru, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 3 августа.

Средняя стоимость недельной путевки в Дагомыс с перелетом, проживанием и питанием составила 102 тысячи рублей на человека. Эксперты выяснили это, проанализировав данные о продажах туров по России текущим летом, предоставленные 120 компаниями.

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Наиболее бюджетным курортом страны стала Красная Поляна, также расположенная в Сочи. Путевка туда обойдется примерно в 22 тысячи рублей.

Также стало известно, что большинство отдыхающих (44 процента) в июне-августе тратили на туры по внутренним направлениям от 30 до 60 тысяч рублей. Только пять процентов смогли себе позволить путевку за 90 тысяч рублей и выше.

Большая часть россиян (39 процентов) бронировали туры по стране менее чем за две недели до поездки. Также выяснилось, что 79 процентов отдыхающих выбирали объекты размещения с тремя звездами или вообще без звезд. Кроме того, 43 процента путешественников предпочли туры без включенного в стоимость питания.

Ранее сообщалось, что Сочи признали наиболее популярным российским курортом для летнего отдыха с детьми по версии аналитического агентства «ТурСтат».

