В Колумбии заработал секс-курорт в формате «все включено»

Видео: ggirls.co

На западе Колумбии открылся секс-курорт Good Girls Sex Resort, работающий в формате «все включено». Такая информация опубликована на его сайте.

Самый дешевый пакет услуг стоит 599 долларов за ночь на человека. За эти деньги туристу предлагают девушку, а также англоязычного переводчика. Постояльца поселят в номере с кондиционером, душем, телевизором с плоским экраном.

Самый дорогой пакет обойдется почти в 1,5 тысячи долларов за ночь. Заказавшему такой набор услуг путешественнику предложат двух девушек, пропуск в спа-центр, езду на лошадях, вертолетный тур, посещение ночного клуба, питание и другие виды сервиса.

Good Girls Sex Resort находится в 15 минутах езды от аэропорта города Кали. Гостям курорта обещают трансфер из воздушной гавани.