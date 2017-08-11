Названы самые выгодные направления для перелетов из России в сентябре

Латвия оказалась наиболее выгодным направлением перелетов из России в сентябре. Об этом говорится в пресс-релизе турсервиса Skyscanner, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 11 августа.

В первый осенний месяц средняя стоимость авиабилета в прибалтийскую страну снизится на 33 процента по сравнению с августом. На втором месте находится Азербайджан (минус 28 процентов).

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Замыкает тройку Армения. При перелете туда в сентябре экономия составит 24 процента. В топ-5 подешевевших направлений также попали США (минус 23 процента) и Швеция (21 процент).

«Ранняя осень — идеальное время для путешествия, ведь цены снижают не только авиакомпании, но и отели. Особенно это касается европейских стран, в которых в этом году август выдался экстремально жарким», — заявил менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский. По его словам, в сентябре погода в регионе будет комфортной как для пляжного отдыха, так и для осмотра достопримечательностей.

В июле стало известно, что наиболее подешевевшим направлением перелетов из России в Европу на осень-зиму текущего года стал маршрут Москва — Прага. Цены на авиабилеты туда упали почти на 40 процентов.