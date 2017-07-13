Авиабилеты на Курилы подешевеют вдвое

Правительство Сахалинской области направит 12,8 миллионов рублей на субсидирование авиабилетов на Курильские острова для туристических групп, что позволит сократить стоимость полетов почти вдвое. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает ТАСС.

Соглашение об этом подписано агентством по туризму Сахалинской области, авиакомпанией «Аврора» и региональными туристическими компаниями.

«Билеты до Курильских островов для туристов, путешествующих в составе туристической группы с помощью трех региональных турагентств, станут на 11 тысяч дешевле — 15-16 тысяч рублей вместо прежних 30-33 тысяч», — приводит ТАСС слова исполняющей обязанности руководителя агентства по туризму области Наталью Иванову.

В 2016 году правительство Сахалина почти вдвое сократило дотации авиакомпании «Аврора» на региональные перевозки. Сейчас субсидии на авиабилеты предоставляют только жителям региона.