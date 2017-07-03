На Курилах нашлись пропавшие две недели назад украинские туристы

Семейную пару с Украины, пропавшую две недели тому назад на курильском острове Итуруп, нашли спасатели. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области.

В воскресенье, 2 июля, 46-летняя женщина и ее 42-летний супруг сами вышли на связь с сотрудниками МЧС и уведомили о своем местонахождении. Спасатели обнаружили их в районе залива Касатка на востоке острова.

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Путешественников доставили в больницу города Курильска на Итурупе. Там им оказали первую помощь, от госпитализации, по информации «Интерфакса», они отказались.

Украинцы ушли в поход на вулкан Баранского 18 июня. Информация об их исчезновении поступила спасателям тремя днями позже, сразу были начаты поиски. Как отметили в МЧС, туристы не регистрировались в региональном управлении ведомства перед выходом на маршрут, что осложнило спасательную операцию.

В августе 2016 года стало известно об истории пожилого туриста из Иркутской области, который заблудился в горах Бурятии и провел там более двух недель.