В Казахстане спасли заблудившихся в степи туристов из Швейцарии

В Казахстане спасатели пришли на помощь двум гражданам Швейцарии, заблудившимся в степи. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

В конце мая мать и сын, проживающие в Цюрихе, отправились на автомобиле из Алма-Аты в туристическую поездку вдоль северного берега озера Балхаш. Спустя некоторое время в их машине отказала система GPS, из-за чего путешественники сбились с пути, а затем застряли в грязи на проселочной дороге.

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Сын оставил мать и пошел за помощью. Пройдя порядка 20 километров, он встретился с железнодорожниками. Они доставили швейцарца в поселок Актогай в Восточно-Казахстанской области.

Там удалось выяснить, что машина отдыхающих находится в Алматинской области. Туда направили шесть спасателей, которые вызволили автомобиль из грязи и проводили иностранцев до ближайшего села. В итоге мать и сын благополучно добрались до Алма-Аты. Оттуда они поедут в Астану.

Летом 2016 года пенсионер из Иркутской области заблудился в горах Бурятии и более двух недель пробыл там, прежде чем его нашли.