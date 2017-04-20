Российский турист пропал на Кипре

Российский турист исчез во время отдыха на кипрском курорте Айия-Напа. Об этом в четверг, 20 апреля, пишет газета Kathimerini.

Инцидент произошел днем ранее, 19 апреля. Мужчина, отдыхавший на Кипре вместе с родителями, расстался с ними в вестибюле отеля, где остановилась семья.

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Путешественник, который, по словам его 71-летней матери, страдает от проблем с памятью, заявил, что пойдет в номер. Его родители отправились на прогулку.

Когда они вернулись в номер позднее, то сына не обнаружили. В итоге россияне обратились в кипрскую полицию. Сейчас стражи порядка занимаются розысками мужчины. Отдых семьи должен был продлиться до 28 апреля.

В феврале на таиландском острове Тау пропала 23-летняя россиянка, приехавшая заниматься туда фридайвингом. При поисках Валентины Новоженовой в Сиамском заливе были обнаружены человеческие останки.