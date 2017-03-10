В Таиланде при поиске пропавшей россиянки дайверы нашли человеческие останки

В Таиланде на месте, где могла пропасть занимавшаяся фридайвингом россиянка, на глубине обнаружены человеческие останки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора провинции Сураттхани Уайчая Иннака.

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По его словам, дайверы обследовали основные точки на острове Тау в Сиамском заливе, где спортсмены и туристы чаще всего совершают погружения. «В месте, где наблюдается сильное течение и водоворот, найдены человеческие кости, которые будут отправлены на генетическую экспертизу», — отметил Иннак.

В полиции провинции Сураттхани уточнили, что дайверы нашли также остатки зеленой футболки и очки для подводного плавания. До этого в телефоне пропавшей россиянки правоохранители обнаружили сообщение, в котором она писала, что хотела бы побить свой собственный рекорд погружения на глубину в 22,3 метра.

23-летнюю Новоженову последний раз видели на острове Тау 15 февраля. Она якобы планировала направиться на соседний остров Самуи. В гостиничном номере были найдены ее вещи, в том числе паспорт и телефон.