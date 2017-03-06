В Таиланде погибла российская туристка

На таиландском курорте Паттайя погибла туристка из Москвы Ольга Сикач. Как сообщает русскоязычный портал Pattaya Now, девушка выпала с балкона квартиры, расположенной на 27-м этаже.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 марта. Это случилось во время вечеринки в квартире, расположенной в одном из местных кондоминиумов. При каких обстоятельствах девушка выпала с балкона, на данный момент неизвестно, полиция изучает записи с камер наблюдения.

Кроме того, по данным Pattaya Now, еще одна россиянка пропала на острове Тау в Сиамском заливе. 23-летняя Валентина Новоженова перестала выходить на связь 15 февраля. Отмечается, что в тот день она якобы собиралась отправиться на соседний остров Самуи.

Как уточняет Bangkok Post, в комнате хостела, который снимала девушка, были обнаружены вещи россиянки, в том числе ее паспорт, мобильный телефон и фотоаппарат. При этом в номере не оказалось снаряжения для фридайвинга, которым увлекалась Новоженова.

Отмечается, что, изучив переписку в мессенджерах россиянки, полиция выяснила, что девушка обращалась за помощью к психиатру.

На данный момент активные поиски туристки продолжаются.