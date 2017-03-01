Названа страна-рекордсмен по количеству инцидентов с российскими туристами

Российский союз туриндустрии (РСТ) составил список стран, в которых за 2016 год произошло наибольшее количество инцидентов с путешественниками из России. Об этом в среду, 1 марта, сообщает ТАСС.

Лидером рейтинга оказалась Россия, в которой за 2016 год эксперты РСТ насчитали 26 происшествий.

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На втором месте расположился Таиланд. Там в 2016 году произошло 23 ЧП с россиянами. Замыкает тройку лидеров Доминиканская Республика, где произошло восемь инцидентов.

По информации РСТ, в общей сложности в 2016 году стало известно о 79 происшествиях с российскими туристами на родине и за рубежом (на три меньше, чем годом ранее). При этом 47 человек погибли, остальные заболели или получили травмы и ранения. Россияне, в частности, попадали в ДТП, с ними происходили несчастные случаи на воде, при полетах с парапланом и прыжках с парашютом. Туристы также страдали от нападений преступников и диких животных.

«Разумеется, по этим цифрам не стоит делать вывод об опасности отдыха в нашей или в какой-либо из названных стран. По отношению к общему числу туристов количество трагедий во всех случаях ничтожно, если это слово здесь уместно», — подчеркнули представители организации.

В конце февраля сообщалось, что наиболее распространенными проблемами со здоровьем у путешествующих по стране россиян оказались заболевания дыхательной системы и различные травмы.

