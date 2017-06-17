В Японии отправили первый самолет на Курилы

В поселке Накасибэцу состоялась церемония по случаю первого авиарейса между японским островом Хоккайдо и южными Курильскими островами, сообщает РИА Новости в субботу, 17 июня. Чартерный рейс доставит группу японцев по безвизовому обмену на острова Кунашир и Итуруп для посещения могил предков.

Прежде для таких визитов использовался морской транспорт. В апреле по итогам визита японского премьер-министра Синдзо Абэ была достигнута договоренность о предоставлении бывшим жителям Южных Курил возможности путешествовать самолетом.

Выступая на церемонии, заместитель министра иностранных дел Японии Нобуо Киси назвал открытие этого маршрута «большим шагом вперед» в улучшении условий для посещения гражданами страны четырех островов.

В декабре 2016 года во время визита президента России Владимира Путина в Японию лидеры двух стран согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для подписания документа является нерешенный спор вокруг южной части Курил, а именно крупнейших островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.

В Японии Южные Курилы называют северными территориями.