Россия и Япония займутся разведением морских ежей на Курилах

Специалисты из России и Японии будут вместе заниматься разведением рыб и морских ежей на Курильских островах. Об этом стало известно по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ, которые прошли в четверг, 27 апреля, передает РИА Новости.

«Обсудили и совместную хозяйственную деятельность на четырех северных островах. Японцы и российские граждане вместе будут заниматься разведением рыб и морских ежей», — сказал глава правительства.

Абэ также отметил, что на островах будет развиваться туризм, также планируется создать новые возможности для японцев, которые намерены приезжать для занятий экономической деятельностью.

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По словам Путина, «конечно, шла речь и о проблеме мирного договора, решение которой должно отвечать стратегическим интересам и России, и Японии и быть принято народами обеих стран». «В этом контексте обсудили тематику совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, о чем мы договаривались с господином Абэ еще в декабре в Токио», — отметил президент.

Переговоры состоялись в рамках визита японской делегации в Москву.

В декабре 2016 года во время визита российского лидера в Японию Путин и Абэ согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на Южных Курилах.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для подписания документа является нерешенный спор вокруг южной части Курил, а именно крупнейших островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.

В Японии Южные Курилы называют северными территориями.