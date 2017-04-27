Японский премьер рассказал о своих ожиданиях от переговоров с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на откровенный обмен мнениями с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации вокруг КНДР, Сирии, а также о перспективах совместной экономической деятельности на южных Курилах и заключения мирного договора между Россией и Японией. О своих намерениях Абэ рассказал журналистам перед вылетом в Россию, сообщает в четверг, 27 апреля, РИА Новости.

Говоря о «четырех северных островах», Абэ отметил, что «хотел бы совершить большой шаг вперед» не только в вопросе хозяйственной деятельности на их территории. Япония, по словам премьера, хочет получить право свободного посещения могил предков бывшими жителями этих островов.

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Путин 27 апреля обсудит с Абэ состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в политике, экономике и гуманитарной сфере. Как отмечает агентство, одной из тем станет направление на южные Курилы российско-японской группы из правительственных чиновников и представителей бизнеса для изучения возможностей совместной деятельности на островах. Планируется, что основными направлениями станут охрана окружающей среды, рыболовство, туризм и медицинское обслуживание. Стороны обсуждают около 30 проектов и предложений.

Договоренность о возможности совместной экономической деятельности России и Японии на южных Курилах была достигнута на саммите 15-16 декабря 2016 года.