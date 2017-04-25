В Совфеде рассказали об ожиданиях от встречи Путина с японским премьером

Сенсационных итогов от переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ ожидать не следует. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 25 апреля.

«Встреча носит плановый характер (…). На переговорах, в частности, встанет вопрос о положении дел вокруг Корейского полуострова, уровень напряжения там очень высокий. Россия и Япония — страны, которые находятся в конфликтной зоне, поэтому нам надо согласовывать наши позиции», — сказал сенатор.

Климов также отметил, что решение вопросов о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах требует времени. «Довольно трудно работать с государством в плане стратегического партнерства и в плане заключения мирного соглашения, если это государство, пусть и формально, но поддерживает антироссийские санкции», — пояснил парламентарий.

Ранее во вторник стало известно, что Путин 27 апреля обсудит с Абэ состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в политике, экономике и гуманитарной сфере. 17 апреля сообщалось, что во время визита в Россию японский премьер намерен поднять вопрос о ситуации на Корейском полуострове.

20 марта Москва передала Токио предложения о конкретных проектах совместной деятельности на Южных Курилах. Японский премьер-министр заявил, что она может стать «большим плюсом на пути к заключению мирного договора» между странами.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для подписания документа является нерешенный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи.