Путин встретится с премьер-министром Японии

Президент России Владимир Путин 27 апреля проведет встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которой стороны обсудят состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в политике, экономике и гуманитарной сфере. Об этом сообщает сайт Кремля во вторник, 25 апреля.

«В ходе переговоров президента России с премьер-министром Японии будет рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы российского государства в Японию 15-16 декабря 2016 года», — говорится в сообщении.

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Ожидается, что Путин и Абэ также обменяются мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.

17 апреля сообщалось, что во время визита в Россию Абэ намерен поднять вопрос о проблеме Северной Кореи. На заседании одной из парламентских комиссий премьер-министр уточнил, что намерен «требовать от России играть конструктивную роль», отметив значимость переговоров для урегулирования проблемы.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из наиболее напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по военным объектам КНДР, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Северная Корея ответила, что в этом случае осуществит превентивный удар.

С 2016-го КНДР активно проводит ракетные пуски, очередной состоялся 16 апреля. По данным Пентагона, он закончился провалом — снаряд взорвался почти сразу после старта.