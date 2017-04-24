Японцы стали активно строить частные противорадиационные бомбоубежища

Угрозы руководства Северной Кореи нанести ядерный удар по японской территории в случае агрессии США спровоцировали в Японии рост строительства частных противорадиационных бомбоубежищ. Об этом сообщает в понедельник, 24 апреля, ирландский информационный портал Independent.ie.

Как выяснил корреспондент издания, компания Oribe Seiki Seisakusho из префектуры Кобе, которая занимается строительством бомбоубежищ, за несколько недель обеспечила себя работой на месяцы вперед. Обычно фирме удавалось реализовать около шести проектов за год, но в апреле она получила уже восемь заказов. Обустроить укрытие под своим домом обычно просят рядовые японцы, рассказал директор предприятия Нобуко Орибэ (Nobuko Oribe).

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По его словам, убежище для 13 человек стоит около 230 тысяч долларов, а его сооружение занимает четыре месяца. Укрытие представляет собой герметичное помещение в подвале дома, способное выдержать на расстоянии 660 метров взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Иногда заказы поступают и от владельцев небольших компаний, рассказал Орибе. Они стремятся обеспечить безопасность своих сотрудников и их семей.

Компания из Кобе также успешно продает очистители воздуха швейцарского производства, которые задерживают не только радиоактивные частицы, но и молекулы отравляющих газов. Цена такого фильтрующего устройства для семейного бомбоубежища на 13 человек составляет 15,5 тысячи долларов. Оно поможет в случае применения химоружия.

Менеджер по продажам японской компании Earth Shift из префектуры Сидзуока рассказал, что японцы стали интересоваться строительством укрытий от радиации и химических атак примерно в 10 раз чаще.

Опасения по поводу возможного применения КНДР химоружия выросли в Японии после заявления премьер-министра страны Синдзо Абэ. 13 апреля он сообщил, что Северная Корея может оснастить свои баллистические ракеты боеголовками с нервно-паралитическим газом зарином. 21 апреля японское правительство обнародовало рекомендации по поведению для граждан в случае ракетного нападения.