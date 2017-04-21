В Японии опубликовали рекомендации на случай ракетного удара КНДР

Правительство Японии обнародовало рекомендации по поведению для граждан страны в случае ракетного нападения. Об этом сообщает ТАСС.

Правила были представлены на состоявшемся в Токио совещании с участием высокопоставленных чиновников аппарата правительства и представителей всех 47 префектур страны. На встрече было разъяснено, что правительство постарается предельно оперативно объявить тревогу в районах, подвергшихся ударам.

Местные органы власти должны получить информацию об атаке через систему предупреждения о стихийных бедствиях J-Alert, радиосвязь, правительственную электронную почту. Население предполагается оповещать через громкоговорители на улицах, с помощью посланий на мобильные телефоны и экстренных объявлений по телевидению и радио.

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Населению дается совет в чрезвычайных обстоятельствах прятаться в подвалах или внутри капитальных строений. Если тревога застает человека на улице или в автомобиле, рекомендуется немедленно остановить машину и спрятаться за естественными укрытиями.

На совещании было принято решение о проведении регулярных учений гражданской обороны, которые будут финансироваться за счет бюджета.

18 апреля газета «Ёмиури симбун» сообщила, что Токио может развернуть Силы самообороны в случае падения северокорейской ракеты в территориальных водах Японии. В действующем законодательстве Японии содержится градация угроз, в соответствии с которой предусматриваются различные степени развертывания Сил самообороны: нападение возможно, нападение неизбежно, нападение свершилось. Ситуация, в которой ракета, запущенная КНДР, падает в территориальных водах Страны восходящего солнца, может быть расценена как относящаяся ко второй стадии.

14 апреля телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленных представителей американского разведывательного сообщества сообщил, что американцы готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам.

В ответ Пхеньян назвал цели по которым будут нанесены удары, в случае агрессии США. Это американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденция президента Южной Кореи в Сеуле