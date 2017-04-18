СМИ сообщили о возможном развертывании Сил самообороны Японии из-за ракет КНДР

СМИ сообщили о том, что Токио может развернуть Силы самообороны в случае падения северокорейской ракеты в территориальных водах Японии. Об этом пишет газета «Ёмиури симбун».

В действующем законодательстве Японии содержится градация угроз, в соответствии с которой предусматриваются различные степени развертывания Сил самообороны: нападение возможно, нападение неизбежно, нападение свершилось.

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Ситуация, в которой ракета, запущенная КНДР, падает в территориальных водах Страны восходящего солнца, может быть расценена как относящаяся ко второй стадии, и в этих условиях Силы самообороны, в соответствии с законодательством, начинают развертывание. Издание отмечает, что до сих пор необходимости использовать эту статью закона не было.

Ситуация на Корейском полуострове в последние дни является одной из самых острых тем международной политики. ВМС США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что американцы готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. КНДР в ответ объявила, что предупредит американскую атаку собственным превентивным ударом.