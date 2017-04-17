Российский сенатор заявил о неспособности США защитить свою базу в Южной Корее

В случае военного конфликта с КНДР США не смогут обеспечить безопасность столицы Южной Кореи и собственной военной базы. Такое мнение высказал в своем Twitter член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в понедельник, 17 апреля.

«Непреложный факт корейского кризиса: при всей своей мощи США не способны защитить Сеул и свои базы в Южной Корее от ответного удара КНДР», — написал сенатор.

Ранее в этот день в Кремле призвали избегать провокаций на Корейском полуострове. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не приемлет «ядерные авантюрные действия» Пхеньяна.

Материалы по теме Медленно ракеты уплывают вдаль Что будет, если американцы нанесут удар по КНДР

Утром 17 апреля вице-президент США Майк Пенс прибыл на американскую военную базу в Южной Корее, расположенную у границы с КНДР. Он намерен провести совещание с военачальниками и встретиться с военнослужащими.

Визит Пенса проходит на фоне усиливающейся напряженности на Корейском полуострове. Ранее в апреле военно-морские силы США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что американцы готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам.

Пхеньян в ответ пригрозил сокрушительным ядерным ударом. Северная Корея также назвала цели авиаударов в случае агрессии США. Это американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденция президента Южной Кореи в Сеуле, сообщало РИА Новости со ссылкой на сообщение генштаба КНДР.