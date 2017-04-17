Российский сенатор заявил о неспособности США защитить свою базу в Южной Корее

В случае военного конфликта с КНДР США не смогут обеспечить безопасность столицы Южной Кореи и собственной военной базы. Такое мнение высказал в своем Twitter член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в понедельник, 17 апреля.
«Непреложный факт корейского кризиса: при всей своей мощи США не способны защитить Сеул и свои базы в Южной Корее от ответного удара КНДР», — написал сенатор.
Ранее в этот день в Кремле призвали избегать провокаций на Корейском полуострове. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не приемлет «ядерные авантюрные действия» Пхеньяна.
Утром 17 апреля вице-президент США Майк Пенс прибыл на американскую военную базу в Южной Корее, расположенную у границы с КНДР. Он намерен провести совещание с военачальниками и встретиться с военнослужащими.
Визит Пенса проходит на фоне усиливающейся напряженности на Корейском полуострове. Ранее в апреле военно-морские силы США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что американцы готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам.
Пхеньян в ответ пригрозил сокрушительным ядерным ударом. Северная Корея также назвала цели авиаударов в случае агрессии США. Это американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденция президента Южной Кореи в Сеуле, сообщало РИА Новости со ссылкой на сообщение генштаба КНДР.