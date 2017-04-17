Кремль рекомендовал избегать провокаций на Корейском полуострове

Москва выступает за продолжение скоординированных международных усилий в имеющихся форматах для урегулирования северо-корейской ядерной проблемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 17 апреля.

«Мы последовательно призываем все стороны к сдержанности в этой ситуации, мы призываем всех к тому, чтобы избегать каких-либо действий, которые могли бы расцениваться как провокация», — сказал Песков.

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Ранее в понедельник вице-президент США Майкл Пенс и исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гёан пообещали Пхеньяну «карательные меры» в случае новых провокаций.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не приемлет «ядерные авантюрные действия» Пхеньяна. В то же время он подчеркнул, что ответные шаги отдельных стран не должны нарушать международное право.

Утром 17 апреля Пенс прибыл на американскую военную базу в Южной Корее, чтобы провести совещание с военачальниками и встретиться с военнослужащими Армии США. За два дня до этого сообщалось, что Пхеньян предпринял очередную попытку провести испытание новой ракеты. Южнокорейские военные объявили, что пуск, произведенный с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе страны, закончился неудачей.