Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом

Пхеньян пригрозил Канберре ядерным ударом в случае следования австралийских властей политическим курсом США в отношении КНДР. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает ABC, сославшись на представителя министерства иностранных дел Северной Кореи.

«Правительство Австралии слепо и рьяно придерживается линии США. Если Австралия продолжит упорствовать в следовании курсу Соединенных Штатов по изолированию и подавлению Северной Кореи, это станет суицидальным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи», — сказал собеседник телеканала.

Его заявление стало ответом на слова главы австралийского МИД Джули Бишоп, в одном из недавних интервью назвавшей ядерную программу КНДР «серьезной угрозой» для Австралии. Также она не исключила вероятность удара по своему государству.

Ситуация на Корейском полуострове в последние дни является одной из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. КНДР в ответ заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар. Позже источники сообщили, что США в настоящий момент не намерены использовать военную силу против Северной Кореи, а сосредоточатся на оказании дипломатического и санкционного давления.

С 2016-го Северная Корея периодически проводит ракетные пуски, очередной состоялся 16 апреля и, по данным Пентагона, закончился провалом — снаряд взорвался почти сразу после старта.