Восточный военный округ ответил на сообщения о стягивании войск к границе с КНДР

Никакой переброски войск к границе с КНДР на юге Приморья не ведется. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

«Это абсолютно плановые мероприятия боевой подготовки, которые никак не связаны с политическими моментами», — прокомментировал передвижения техники он.

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По его словам, происходящее связано с завершением масштабных учений сил ПВО на забайкальском полигоне Телемба. «Оттуда возвращается в пункты постоянной дислокации техника противовоздушной обороны. Участвовали в том числе и соединения общевойсковой армии в Приморье», — пояснил Гордеев.

Он также заявил, что недавно проходили полевые сборы артиллерии, которые завершились учениями с боевой стрельбой на полигоне Цугол в Забайкальском крае, и «оттуда тоже техника возвращается». Кроме того, с 3 по 29 апреля в соединениях округа ведется итоговая контрольная проверка боеготовности за зимний плановый период обучения. В ходе этой проверки, в частности, предпринимается вывод техники и личного состава, а также совершаются марши.

Ранее, 19-20 апреля, в целом ряде отечественных и зарубежных СМИ появились публикации о предположительных перебросках российских войск к северокорейской границе. В сообщениях приводились ссылки на многочисленные фотографии и видеозаписи колонн и эшелонов с военной техникой, сделанные на Дальнем Востоке. Наблюдатели связали возможную активность российских военных с обострением ситуации вокруг Корейского полуострова.