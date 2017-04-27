Путин предложил Абэ помощь в восстановлении АЭС «Фукусима-1»

Россия готова оказать технологическую помощь Японии в восстановлении АЭС «Фукусима-1». Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает ТАСС.

«Россия готова оказать Японии помощь в восстановлении АЭС "Фукусима-1" и предлагает самые современные технологии очистки загрязненного грунта, переработки радиоактивных отходов», — сказал президент.

Путин оценил перспективы сотрудничества Москвы и Токио в области мирного атома как «хорошие». По его словам, в ходе переговоров рассматривались вопросы углубления промышленной кооперации между странами. Глава государства подчеркнул, что в России созданы максимально комфортные условия для создания инновационных производств.

В ноябре 2016 года сообщалось, что Токио планирует потратить на ликвидацию последствий аварии на АЭС «Фукусима» почти в четыре раза больше запланированного. Изначально власти рассчитали, что потребуется 50 миллиардов долларов, однако три года спустя эта сумма выросла вдвое. Наконец, министерство экономики заявило, что по последним подсчетам придется потратить 180 миллиардов.

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Большая часть денег должна пойти на выплату компенсаций погибшим и пострадавшим, вторая по величине сумма выделена на обеззараживание пострадавшей территории. Хранение и переработка радиоактивной почвы — две следующие статьи расходов.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами с высотой волны более 40 метров. Удар стихии обрушился на побережье, став причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей, в результате удара стихии и последующей аварии погибли 18 тысяч человек.