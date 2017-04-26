Премьер Японии уволил министра из-за пренебрежительного высказывания

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял отставку министра по делам восстановления после стихийных бедствий Масахиро Имамуры. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает РИА Новости.

О своей отставке журналистам сообщил сам министр после визита в канцелярию премьера.

Скандал разгорелся во вторник, когда Имамура заявил, что ущерб от разрушительного цунами 2011 года оценивается в 25 триллионов иен (около 227 миллиардов долларов), и добавил, что «хорошо, что это произошло в Тохоку, так как ближе к столице были бы совсем гигантские суммы».

Несмотря на то, что он сразу же извинился за свои слова, назвав их неуместными, оппозиция восприняла их как пренебрежение к жителям пострадавших префектур. Премьер-министр также был вынужден извиниться за высказывания Имамуры.

Еще один нелицеприятный инцидент случился три недели назад, когда Имамура заявил, что проблема возвращения эвакуировавшихся жителей после аварии на АЭС «Фукусима-1» — это «их личное дело». Кроме того, он потребовал от задавшего этот вопрос журналиста «заткнуться и никогда больше сюда не приходить».

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами с высотой волны более 40 метров. Удар стихии обрушился на побережье, став причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей, в результате удара стихии и последующей аварии погибли 18 тысяч человек.