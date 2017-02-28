У берегов японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5.6. Об этом сообщает Reuters.

Подземные толчки ощущались в северо-западных регионах страны, в Токио раскачивались здания. В тоже время власти не объявляли тревогу в связи с возможным образованием цунами.

О жертвах, пострадавших и разрушениях сообщений не поступало.

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2 февраля сообщалось, что в районе второго энергоблока японской АЭС «Фукусима-1» зафиксирован смертельный уровень радиации. Обследование выявило, что интенсивность облучения составляет 530 зиверт в час (доза в 20 зиверт приводит к моментальной смерти).

Тремя днями ранее в опорах реактора было обнаружено отверстие, предположительно, образовавшееся из-за утечки раскаленного ядерного топлива.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами с высотой волны более 40 метров. Удар стихии обрушился на побережье, став причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей, в результате удара стихии и последующей аварии погибли 18 тысяч человек.