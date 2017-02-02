В реакторе АЭС «Фукусима-1» зафиксирован смертельно опасный уровень радиации

По результатам обследования второго реактора японской АЭС «Фукусима-1» зафиксирован смертельный уровень радиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании-оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

Обследование велось при помощи зонда с камерой и датчиками. В итоге было обнаружено, что интенсивность облучения составляет 530 зиверт в час (доза в 20 зиверт приводит к моментальной смерти).

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Кроме того, 30 января было найдено отверстие в опорах реактора. Предположительно, оно образовалось в результате того, что ядерное топливо прожгло стену и вышло наружу. Удалось также обнаружить куски черной массы — предполагается, что это и есть остатки топлива. Если эта версия подтвердится, то работа по очистке реактора значительно облегчится.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение. За подземными толчками магнитудой 9,1, зафиксированными у восточного побережья острова Хонсю, последовало цунами. Катастрофа вызвала аварию на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей, в результате удара стихии и последующей аварии погибли 18 тысяч человек.