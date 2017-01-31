Таможня Владивостока предотвратила ввоз 1,5 тонны радиоактивных автозапчастей

Сотрудники таможни во Владивостоке предотвратили ввоз около 1,5 тонны радиоактивных автозапчастей. Об этом говорится в сообщении Дальневосточного таможенного управления ФТС России.

«В результате проведения радиационного контроля было установлено, что причиной повышенного уровня радиации является наличие бета-активных частиц. Учитывая, что бета-излучение в естественном радиационном фоне отсутствует, контакт с его частицами может нанести тяжкий вред здоровью человека вплоть до лучевых ожогов и лучевой болезни», — говорится в сообщении.

Информация о загрязненном объекте была передана в санитарно-карантинный пункт Морского порта Владивосток Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Товар вывезен с таможенной территории Евразийского экономического союза.

В марте 2011-го в результате землетрясения магнитудой 9,1 и вызванного им цунами произошла авария на АЭС «Фукусима-1». На атомной электростанции отключились системы электроснабжения и охлаждения, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах. За этим последовали взрывы водорода и мощный выброс радиации в атмосферу. Все реакторы на 48 японских АЭС после землетрясения были отключены.