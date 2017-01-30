Япония задумала возобновить поставки в Россию рыбы из акватории возле Фукусимы

Япония намерена возобновить поставки рыбы из акватории рядом с префектурами, пострадавшими от аварии на АЭС «Фукусима-1», говорится в пресс-релизе на сайте Россельхознадзора.

«Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии сообщило, что уровень стронция в окружающей среде находится в допустимых пределах», — отмечается в сообщении. В связи с этим японцы попросили российскую сторону «оказать содействие в отмене обязательного приложения к действующему ветеринарному сертификату о результатах исследования партии рыбной продукции на наличие радионуклидов».

В Россельхознадзоре сообщили, что российская сторона уже обратилась к Евразийской экономической комиссии с просьбой рассмотреть данную возможность. «Ускорение принятию соответствующего решения со стороны ЕЭК может придать получение от японской стороны дополнительных материалов и контактов эксперта в области радиационной безопасности», — говорится в релизе.

В июле 2015 года Россельхознадзор снял запрет на импорт рыбы с двух десятков японских предприятий в префектуре Амори, которая находится на значительном удалении от префектуры Фукусима. Эмбарго на ввоз японской рыбы было установлено в 2011 году после аварии на АЭС «Фукусима-1».