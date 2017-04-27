Путин рассказал о результатах переговоров с Абэ

Москва и Токио настроены на развитие дальнейшего сотрудничества в решении самых сложных проблем, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 27 апреля.

«Япония — важный, перспективный партнер для России, и мы готовы работать вместе, решать любые, даже самые сложные вопросы двухсторонних отношений на принципах взаимного уважения, равноправия, учета интересов друг друга», — сказал Путин, отметив, в частности, что между странами налаживается диалог по линии Советов безопасности.

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Как уточнил помощник российского лидера Юрий Ушаков, одной из ключевых тем на встрече Путина и Абэ стала ситуация вокруг Корейского полуострова.

В 2018 году пройдут перекрестные годы России и Японии.

Ранее в четверг, открывая встречу с Синдзо Абэ, Путин заявил, что визит японской делегации в Москву поспособствует дальнейшему выстраиванию диалога между странами. «Движение вперед [в развитии отношений двух стран] есть», — констатировал глава государства.

В последние дни ситуация вокруг Корейского полуострова является одной из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что американцы готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозила и КНДР.