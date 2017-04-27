Путин увидел движение вперед в отношениях с Японией

Визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву поспособствует дальнейшему налаживанию диалога между странами, заявил российский президент Владимир Путин, открывая встречу с японским премьером. Его слова в четверг, 27 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Движение вперед [в развитии отношений двух стран] есть. Надеюсь, что и этот визит столь представительный японской делегации принесет свои плоды и мы наметим следующие шаги по совместной работе», — сказал Путин.

От также добавил, что Япония является перспективным партнером России.

Ранее сообщалось, что Абэ планирует обменяться мнениями с российским президентом по ситуации вокруг Корейского полуострова и Сирии, а также обсудить перспективы совместной экономической деятельности на южных Курилах и заключения мирного договора между Россией и Японией.

20 марта Москва передала Токио предложения о конкретных проектах совместной деятельности на Южных Курилах. Японский премьер-министр заявил, что она может стать «большим плюсом на пути к заключению мирного договора» между странами.

По итогам окончания Второй мировой войны между Россией и Японией не был заключен мирный договор. Основным препятствием для подписания документа является нерешенный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи.