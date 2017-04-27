В Кремле оценили перспективы подписания мирного договора с Японией

Россия и Япония нацелены на заключение мирного договора, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 27 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«И Москва, и Токио в последнее время декларируют свою твердую политическую волю искать пути выхода на подписание [мирного договора], и мы рассчитываем, что вот эта политическая воля рано или поздно позволит нам подписать этот важный документ», — сказал Песков.

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Он напомнил, что его заключение связано с территориальными вопросами, которые подлежат «некоторому урегулированию, чтобы это было приемлемо и для Москвы, и для Токио». «Это, в свою очередь, откроет путь для подписания мирного договора», — пояснил пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что стороны активно работают над развитием двусторонних отношений. «Вместе с тем отрадно отметить, что и Москва и Токио понимают, что нет необходимости ждать, когда этот документ будет подписан, и терять время. Между тем, засучив рукава ведется работа по развитию и совершенствованию двусторонних отношений по самому широкому спектру вопросов и областей», — добавил Песков.

Ранее в четверг Владимир Путин, открывая встречу с премьер-министра Японии Синдзо Абэ, выразил уверенность, что визит японской делегации поспособствует дальнейшему налаживанию диалога между странами. От также добавил, что Токио является перспективным партнером России.

В преддверии поездки в Москву, Абэ рассказал журналистам, что планирует обменяться мнениями с российским президентом по ситуации вокруг Корейского полуострова и Сирии, а также обсудить перспективы совместной экономической деятельности на южных Курилах и заключения мирного договора между Россией и Японией.