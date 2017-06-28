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Японская бизнес-миссия впервые прибыла на Курильские острова

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Первая в истории японская бизнес-миссия прибыла на Курильские острова. Об этом в среду, 28 июня, сообщается на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

«Делегация из 69 человек накануне прибыла в Южно-Курильский район на пассажирском судне "Этопирика". В ее составе представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур. В течение ближайших пяти дней она посетит острова Кунашир, Итуруп и Шикотан», — указывается в сообщении.

Цель поездки — выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на Курилах. Речь пойдет о совместных проектах в сфере сельского и рыбного хозяйства, туризма, энергетики, медицины и переработки бытовых отходов.

Глава Сахалинской области Олег Кожемяко отметил, что правительство региона готово сформировать необходимые меры поддержки предпринимателей, используя механизмы государственно-частного партнерства, субсидирования и решая для них вопросы технического присоединения к инженерной инфраструктуре.

Специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава, который возглавляет бизнес-группу, заявил, что успешным проект можно будет назвать в том случае, если производимая в будущем на Курилах продукция начнет поставляться за пределы этой территории, в другие регионы и государства.

В декабре 2016 года во время визита президента России Владимира Путина в Японию лидеры двух стран согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

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